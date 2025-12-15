ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 480 военнослужащих

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили более 490 военнослужащих

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 480 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 270 военнослужащих, "Запад" - более 220 военнослужащих, "Южная" - до 195, "Центр" - более 490, "Восток" - свыше 240, "Днепр" - до 65 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка и Рыжевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приморское, Барановка, Нестерное, Вильча, Волчанские Хутора и Першотравневое Харьковской области. Противник потерял 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шийковка, Благодатовка, Подолы Харьковской области и Красный Лиман ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера Stryker и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 12 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и 3 склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровское, Степановка, Славянск, Краматорск и Константиновка ДНР. Противник потерял боевую бронированную машину, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили шесть боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм гаубица М777.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разумовка, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.