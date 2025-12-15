В зоопарке Васильевки не выявили внутренних повреждений у раненного дроном льва

Как рассказал руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, основной удар животное получило от взрывной волны, его бросило на стену

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Внутренних повреждений у льва Нео, раненного в результате атаки дрона ВСУ на зоопарк в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, пока не выявлено. Сейчас животному проводят внешнюю обработку резаных ран, полученных осколками, рассказал ТАСС руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

13 декабря ВСУ двумя беспилотниками нанесли удар по Васильевскому зоопарку. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала, выбиты окна, разрушены два вольера и еще несколько повреждены. Шестилетний лев Нео был ранен осколками, в тот же вечер Пылышенко заявил ТАСС о смерти животного. Однако хищник оказался жив, позднее он пришел в сознание и начал ходить.

"Пока мы определили, что это только резаные раны, то есть проникающие. Было много сеченых ран. Было много крови. Но основной удар животное получило от взрывной волны, то есть его бросило на стену. <…> Пока внешняя обработка только. Как только животное успокоится, мы сможем конкретно посмотреть на его раны. Пока мы видим, что резаные раны не очень глубокие. Все это обработано", - сказал Пылышенко. Отвечая на вопрос о наличии внутренних повреждений, он добавил, что их "скорее всего нет".

При этом владелец зоопарка подчеркнул, что льву оказана вся необходимая ветеринарная помощь. "У нас всегда есть специалисты, которые работают вместе с нами, всегда по договору. У нас есть специалисты, которые решают такие вопросы от операций до инфекционных заболеваний", - уточнил Пылышенко.

В Васильевском реабилитационном центре находятся более 50 крупных хищников - медведей, львов, тигров, леопардов. Содержатся там и самые редкие кошки на планете - лигры, гибриды между львом-самцом и тигрицей-самкой. Живут в зоопарке также различные виды обезьян, еноты, собаки, попугаи. Ранее Пылышенко рассказывал ТАСС, что звуки работы ПВО, выстрелов и взрывов слышны в центре часто. Минувшим летом из-за атаки дронов ВСУ сгорел дом семьи Пылышенко, который они строили 10 лет.