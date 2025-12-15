При обстрелах ВСУ Каховки погиб мужчина

Еще одна женщина получила ранения

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Каховке, погиб мирный житель, при обстреле общественной приемной ранена женщина. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

"Под обстрел попала и общественная приемная, имена она была целью террористов. На пороге администрации осколками ранило женщину. Женщина госпитализирована. В помещении администрации в очередной раз побило осколками окна. Дрон атаковал гражданскую машину, в результате погиб водитель. Это не случайность, а сознательное преступление против бывших соседей", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Филипчук в беседе с корреспондентом ТАСС, ситуация с обстрелами в округе обостряется. "Обстановка ухудшилась, террористы из ВСУ более обильно стали обстреливать наш округ", - добавил он.