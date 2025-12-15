ТАСС: Киев за неделю в боях у ЛНР потерял 4 095 солдат и наемников

Наибольший ущерб украинской армии нанесли военнослужащие Западной группировки

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за неделю в боях у Луганской Народной Республики убитыми и ранеными потеряли 4 095 человек, включая иностранных наемников. Наибольший ущерб ВСУ нанесли военные Западной группировки войск, следует из подсчетов ТАСС на основе сводок Минобороны РФ.

В зонах ответственности группировок "Север", "Запад", "Южная", действующих на западных рубежах ЛНР, украинские войска потеряли 4 095 солдат и наемников - на 220 человек больше по сравнению с предыдущей неделей. При этом наибольший ущерб в живой силе противнику нанесли военные группировки войск "Запад", действующие на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном украинскими войсками участке ЛНР.

Кроме того, за неделю бойцы РФ также уничтожили 31 орудие полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 100 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также свыше 300 различных боевых машин противника.