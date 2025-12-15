В Каменке-Днепровской из-за удара ВСУ по частному дому пострадал ребенок

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Девочка 11 лет получила ранение в Каменке-Днепровской Запорожской области в результате удара ВСУ по частному дому, ребенок в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Принято решение о ее срочной транспортировке в Мелитопольскую областную больницу. Состояние оценивается как тяжелое. Ребенку оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.