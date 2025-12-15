Над регионами России уничтожили 10 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"15 декабря с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Владимирской области и один - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.