Эксперт Киселев: Киеву не удается нарастить группировку в Доброполье

По логистике, вооружению и технике противника продолжают работать российские операторы БПЛА, сообщил эксперт

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается нарастить группировку Вооруженных сил Украины в Доброполье Запорожской области, однако российские бойцы регулярно уничтожают резервы противника. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Киселев уточнил, что Доброполье - одна из важнейших ветвей логического обеспечения плацдарма самого Гуляйполя.

"Противник пытается компенсировать потери в Доброполье поставками туда личного состава, но у него это очень плохо выходит. По логистике, вооружению и военной технике противника продолжают работать наши операторы БПЛА. Также наша разведка своевременно выявляет места скопления вэсэушников - по ним наносятся удары", - сказал он.

Киселев отметил, что бойцы РФ своими ударами также купируют попытки противника прорваться в Доброполье. Также он напомнил, что пять солдат ВСУ добровольно сдались в плен российским бойцам в ходе боев у Доброполья рядом с Гуляйполем.

11 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину заявил, что российские военнослужащие ведут уличные бои по освобождению Гуляйполя.