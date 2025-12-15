ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 150 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 150 беспилотников и выпустили более 35 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском округе поселки Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, села Беловское, Бессоновка, Веселая Лопань, Красный Октябрь, Наумовка, Нечаевка, Новая Нелидовка, Отрадное, Репное, Чайки и Ясные Зори атакованы 31 беспилотником, 22 из которых подавлены и сбиты. В селе Нечаевка в результате атаки дрона на частный дом женщина получила баротравму. Она продолжает лечение амбулаторно. Домовладение повреждено", - написали в оперштабе, добавив, что повреждены коммерческий объект, три частных дома и две квартиры многоквартирного дома.

По Белгороду ВСУ выпустили пять БПЛА самолетного типа и восемь боеприпасов, повреждена инженерная инфраструктура, 93 квартиры в 26 многоквартирных домах, 17 частных домов и два предприятия. Борисовский округ атакован с помощью 12 беспилотников и девяти боеприпасов, повреждены три частных дома, три надворные постройки, социальный и коммерческий объекты, две квартиры многоквартирного дома, а также линии газо- и электроснабжения. Валуйский округ атакован с помощью 19 БПЛА, повреждены два частных дома, оборудование и ангар на территории фермерского хозяйства. По населенным пунктам Грайворонского округа ВСУ выпустили 10 боеприпасов и 17 беспилотников, повреждены четыре частных дома и соцобъект, сгорело помещение на территории коммерческого предприятия.

По Волоконовскому округу ВСУ выпустили восемь беспилотников, в результате атаки БПЛА на автомобиль ранена женщина, атаки на дом - ребенок. По информации оперштаба, пострадавшая после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение, ребенку оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно, в доме повреждены крыша и остекление, возгорание потушили. Также повреждены два частных дома и административное здание. По Корочанскому округу ВСУ выпустили один беспилотник самолетного типа, из-за падения обломков поврежден частный дом, Краснояружскому округу - 10 боеприпасов и 23 беспилотника, последствия уточняются.

Прохоровский округ атакован с помощью шести БПЛА самолетного типа, поврежден частный дом, Яковлевский округ - одного беспилотника самолетного типа, последствий нет. Шебекинский округ атакован с помощью 25 БПЛА, ранен мужчина. Как сообщили в оперштабе, он продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 Белгорода, повреждены коммерческий объект, складское помещение, а также два частных дома.