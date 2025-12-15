В Херсонской области местный житель погиб при атаке ВСУ

Ранения получила женщина, ее госпитализировали

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов в Херсонской области, один мирный житель погиб и еще один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

"Из-за агрессии киевского режима в Херсонской области погиб один человек, еще один мирный житель пострадал. В Новой Каховке удар по легковому автомобилю привел к гибели мирного жителя. Также в городе поврежден продуктовый магазин. Множественные осколочные ранения ног получила 65-летняя жительница села Покровка Голопристанского округа. Госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. В Нижних Серогозах повреждено здание детского сада. Пострадавших нет", - написал Сальдо.

Он добавил, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре несколько десятков тысяч жителей области остаются без света.

"Из за ударов по энергетической инфраструктуре без света остались свыше 60 тысяч человек в 113 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского округов. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Энергетики проводят восстановительные работы", - уточнил Сальдо.

Кроме того, ВСУ обстреляли Алешки, Великую Лепетиху, Казачьи Лагеря, Каховку, Князе Григорьевку, Корсунку, Малую Каховку, Малую Лепетиху, Новую Маячку и Обрывку.