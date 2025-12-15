Командир Порш: операторы БПЛА ограничили логистику ВСУ у реки Гайчур

Противник использует для подвоза автомобили различных модификаций, рассказал командующий штурмовым отделением группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем и артиллеристы группировки войск "Восток" существенно ограничили логистику ВСУ в районе реки Гайчур за пределами Варваровки, рассказал ТАСС командир штурмового отделения группировки войск "Восток" с позывным Порш.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Они пытаются осуществлять подвоз [у реки Гайчур], но наши операторы FPV-дронов и артиллерия не дают им сделать никаких подвозов", - рассказал военнослужащий.

В основном для подвоза ВСУ используют автомобили различных модификаций.

Минобороны 14 декабря сообщило об освобождении Варваровки в Запорожской области.