ТАСС: атаки ВСУ в зоне "Запада" отражаются на дальних подступах

ВС РФ прочно удерживают рубежи на этом направлении

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Все атаки ВСУ в зоне группировки войск "Запад" отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов. Об этом ТАСС сообщил источник в Объединенной группировке войск ВС РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" прочно удерживают рубежи на данном направлении. Все атаки противника отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, что подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля", - сказал собеседник агентства.