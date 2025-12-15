Боец Буран: ВС РФ в Варваровке поразили два пункта управления дронами ВСУ

Российские артиллеристы попали "четко в цель", рассказал оператор-разведчик

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Российские штурмовики в боях за населенный пункт Варваровка Запорожской области уничтожили два пункта управления дронами ВСУ, рассказал ТАСС оператор-разведчик штурмовик группировки войск "Восток" с позывным Буран.

"Когда наши штурмовые группы заходили в Варваровку, выявили два пункта управления БПЛА. Передали координаты их. И наша артиллерия попала четко в цель. Противник был уничтожен", - рассказал военнослужащий.

Минобороны 14 декабря сообщило об освобождении Варваровки в Запорожской области.