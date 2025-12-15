В Белгороде из-за атак ВСУ повреждены 18 жилых объектов за неделю

Также в городе повреждения получили 13 автомобилей

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Атаками Вооруженных сил Украины в Белгороде повреждены 18 жилых объектов за минувшую неделю. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города.

"С 8 по 14 декабря повреждения получили 18 жилых зданий. Всего в работе 219 домов, без учета повреждений, нанесенных за ночь. Плановый показатель на неделю - [восстановить] 30 объектов", - рассказали в мэрии.

Там также сообщили, что за неделю в Белгороде повреждения получили 13 автомобилей, всего в работе для оценки ущерба находится 40 машин. Власти планируют завершить ремонт машин и выплатить компенсации владельцам до 21 декабря.