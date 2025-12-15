ТАСС: солдаты ВСУ активно сдаются в плен через QR-код на "долларах"

Бывают случаи, когда украинские солдаты не собираются сдаваться и просто так пишут в Telegram-бот, на который ведет QR-код, но их оперативно вычисляют и блокируют, рассказали российские силовики

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Всплеск желающих сдаться в плен ВС РФ среди украинских военнослужащих всегда происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом на соответствующий Telegram-бот. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Запорожье и Херсоне Telegram-боты для сдачи в плен работают на ура. К этому добавляем листовки с QR-кодом на бот. Иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары - после таких сбросов всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ. Возможно, это связано с огромным вниманием ВСУшников к денежным купюрам", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что иногда случаются провокации, когда солдаты ВСУ, которые не собираются сдаваться, просто так пишут в Telegram-бот. "Тем не менее они быстро вычисляются и блокируются. На запорожском и херсонском направлениях сдаются чаще всего именно запорожцы и херсонцы, насильно загнанные ТЦК (аналоги военкоматов - прим. ТАСС) в окопы", - добавил собеседник.