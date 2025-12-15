ВС РФ уничтожили робототехнический комплекс ВСУ в районе Гуляйполя

Цель поразил расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили пункты временной дислокации, а также наземный робототехнический комплекс (НРТК) противника в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" нанес удар по пунктам временной дислокации формирований ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. В результате реактивного залпа разрушены укрепленные позиции и сооружения, которые противник использовал для размещения живой силы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что бойцы группировки, выполняя боевые задачи в районе Гуляйполя, также уничтожили НРТК противника, который осуществлял доставку грузов в городской черте.