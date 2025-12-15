Силы ПВО сбили еще 13 БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще 13 беспилотников, летевших на Москву.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем официальном канале в Мах.

Позже мэр сообщил о еще 10 сбитых беспилотниках.

Ранее Собянин информировал о двух сбитых летевших на столицу дронах.

В новость внесены изменения (04:49 мск, 04:53 мск, 04:59 мск, 05:10 мск) - добавлена информация об увеличении количества БПЛА.