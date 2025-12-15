ВС РФ уничтожили гаубицу и блиндажи ВСУ у Константиновки
ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем и артиллеристы Южной группировки войск на константиновском направлении в ДНР уничтожили гаубицу Д-30, пункт управления БПЛА, блиндажи и пункты временной дислокации с солдатами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
По данным ведомства, украинская гаубица Д-30 была уничтожена операторами беспилотных систем после того, как координаты цели им передали разведчики 6-й мотострелковой дивизии. Также операторы ночью обнаружили и уничтожили в воздухе два октокоптера R-18 ВСУ.
Кроме того, операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии воздушным тараном уничтожили дрон с установленным на нем ретранслятором, лишив тем самым украинских операторов возможности летать на дальние расстояния.
В жилой застройке Новоселовки ударом FPV-дрона был уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ. Кроме того, на константиновском направлении операторы 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили два пункта временной дислокации с солдатами противника.
В свою очередь артиллерийские расчеты 152-мм гаубицы "Мста-Б" в районе населенного пункта Бересток уничтожили шесть блиндажей ВСУ, выявленные операторами беспилотников. Потери противника составили до взвода пехоты.