ТАСС: ВС РФ при освобождении Песчаного создали плацдарм у реки Гайчур

Гвардейцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" уничтожили более 2 взводов живой силы ВСУ из состава 92-й отдельной штурмовой бригады, более 7 единиц техники и свыше 20 гексакоптеров "Баба-яга"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие РФ в ходе освобождения Песчаного Днепропетровской области создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В результате активных боевых действий создан плацдарм на западном берегу реки Гайчур, взят под контроль участок местности площадью более трех квадратных километров", - подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что в ходе освобождения населенного пункта гвардейцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" уничтожили более 2 взводов живой силы ВСУ из состава 92-й отдельной штурмовой бригады, более 7 единиц техники и свыше 20 гексакоптеров "Баба-яга".

В силовых структурах обратили внимание на то, что освобождая Песчаное, российские бойцы переправились через реку Гайчур и взяли крупный узел обороны противника в районе населенного пункта. "Занятие данного района позволит расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и продолжить наступление вглубь Днепропетровской области", - пояснили силовики.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину сообщал о том, что войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и в восточной части Запорожской области.