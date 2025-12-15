В Брянской области за три часа уничтожили 10 украинских БПЛА

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за три часа 10 украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 декабря с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - сказали там. В ведомстве добавили, что БПЛА были самолетного типа.