ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Теракт в Сиднее
Иск Банка России к Euroclear
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

В Брянской области за три часа уничтожили 10 украинских БПЛА

Работали дежурные средства ПВО
Редакция сайта ТАСС
15 декабря, 20:12
© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за три часа 10 украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 15 декабря 2025 года

"15 декабря с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - сказали там. В ведомстве добавили, что БПЛА были самолетного типа. 

УкраинаРоссияБрянская областьВоенная операция на Украине