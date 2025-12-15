В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС после падения обломков БПЛА

Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию боеприпасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС на территориях, где зафиксировано падение обломков БПЛА после ночной атаки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Провел внеочередное заседание КЧС. Заслушал доклад начальника управления ГО и ЧС города А. А. Азарянского по ликвидации последствий падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе. Принято решение: ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, взрывотехники завершили работу по обезвреживанию боеприпасов. Оперативный штаб по приему заявлений на выплаты от жителей поврежденных домов открыли на базе администрации Железнодорожного района.

В ночь на 15 декабря массированной атаке беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и 9 районов Ростовской области. Повреждены частные дома и две машины, хозяин загоревшегося автомобиля получил ожоги рук. В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП остановлена работа водозабора и насосной станции.