В ДНР сообщили, что в Димитрове в плен начали сдаваться десантники ВСУ

Уже сдались несколько групп украинских военных численностью более 10 человек, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Несколько групп украинских военных численностью более 10 человек сдались в плен в Димитрове ДНР, в их числе были десантники. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"Деморализующий фактор того, что наши подразделения разбили группировку [ВСУ в Димитрове] на несколько частей, приводит к тому, что уже украинские военнослужащие начинают сдаваться пачками. То есть уже зафиксировано несколько сдач, где более 10 человек. <…> Здесь зафиксирован факт того, что сдаются уже десантники. То есть это говорит о том, что <…> в Димитрове такой очень серьезный кризис уже наступил в группировке противника", - сказал Кимаковский.

По его словам, это объясняется успехами российских сил, которые привели к тому, что группировка ВСУ сильно поредела. Кимаковский отметил, что сдерживать сдачу в плен могут националисты в рядах ВСУ. Но, если их получается ликвидировать, то "остальные уже безропотно потихонечку сдаются, особенно тероборона".

12 декабря Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен группы украинских военных.