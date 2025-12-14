Боец Лацвик уничтожил из гранатомета танк ВСУ

Противник собирался атаковать позиции российских войск, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сержант ВС России Андрей Лацвик во время выполнения боевых задач в зоне СВО уничтожил из гранатомета танк ВСУ, который пытался атаковать позиции российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Действуя на одном из тактических направлений СВО, гранатометчик мотострелкового подразделения сержант Андрей Лацвик выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по выявленным объектам противника. В ходе боевой работы военнослужащий выявил танк противника, двигающийся в сторону наших позиций. Сержант Андрей Лацвик нанес огневое поражение по выявленной цели, уничтожив танк и экипаж противника", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о старшем сержанте Вадиме Шипачеве, который уничтожил несколько ударных беспилотников ВСУ, пытавшихся сорвать подвоз запчастей к месту ремонта российской военной техники. "Военнослужащий в условиях активного огневого воздействия противника ударными БПЛА осуществлял подвоз запасных частей к месту ремонта техники. В ходе выполнения боевой задачи старший сержант Вадим Шипачев лично уничтожил несколько БПЛА противника, не допустив потерь среди личного состава и обеспечив своевременный ремонт вооружения", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Шипачева поставленная задача была выполнена в срок и без потерь среди личного состава.