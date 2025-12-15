Танкисты РФ с расстояния 11 км уничтожили опорный пункт ВСУ

Ротация подразделений противника на красноармейском направлении была сорвана, добавили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт и живую силу противника с расстояния 11 км на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" успешно поразил опорный пункт и живую силу формирований ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений на красноармейском направлении СВО. Наведение танка и прицельные выстрелы выполнялись на дистанции свыше 11 км с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов", - говорится в сообщении.

© Минобороны России/ ТАСС

В военном ведомстве отметили, что экипаж танка выполнил боевую задачу с закрытой огневой позиции, а информация о местоположении опорного пункта была передана ему наземной разведкой и операторами войск беспилотных систем группировки.