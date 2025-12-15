ВСУ за неделю почти 1,3 тыс. раз атаковали Алешкинский округ Херсонщины

Ранены девять человек, восемь погибли

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины около 1,3 тыс. раз атаковали артиллерией и дронами населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"1 296 раз враг ударил по Алешкинскому округу. За период с 00:00 6 декабря по 23:59 12 декабря 2025 года противник вел прицельный огонь по мирному населению. Ранены 9 человек, погибли - 8 (взрослых мужчин и женщин). По Алешкам зафиксировано 721 попадание ствольной и минометной артиллерии. Дронами нанесено не менее 575 ударов по райцентру, Раденску, Новой Маячке, Великим Копаням, Брилевке, Счастливому и Костогрызово", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко добавил, что из-за украинских атак повреждены 8 легковых и грузовых авто, разрушены 10 жилых домов. "Один БПЛА упал и не разорвался на территории возле дома семьи с двумя детьми. Также повреждения получили: закрытый детский сад, действующий магазин детской одежды, скорая помощь и больница. Объекты связи атакованы 10 раз. На фоне обсуждения условий мирного договора враг усилил геноцид мирного населения Алешкинского округа. Бьет по самым уязвимым - медикам, пожилым людям, многодетным семьям, безоружным людям, передвигающимся на гражданском авто", - подчеркнул он.