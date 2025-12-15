Командир Пырыч рассказал, как получил орден Мужества за оборону курского села
Редакция сайта ТАСС
00:00
КУРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Командир отделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" с позывным Пырыч в беседе с ТАСС рассказал, что получил орден Мужества за оборону села Новоивановка Суджанского района Курской области.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Орден Мужества я заработал в Новоивановке: были на закрепе, уничтожали там националистов, не давали им зайти, окопаться, закрепиться. Было уничтожено более 20 наемников и нацистов", - рассказал собеседник агентства.
Пырыч рассказал, что при выполнении боевых задач в Новоивановке получил ранение в ногу. После этого продолжал работу в курском приграничье, в том числе в селе Малая Локня.