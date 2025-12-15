ВС РФ пресекают попытки ВСУ проникнуть на окраины Купянска
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" осуществляют надежный контроль всех районов освобожденного Купянска, пресекаются попытки штурмовиков ВСУ проникнуть в город. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Леонид Шаров.
"Нахожусь на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". Подразделения группировки войск "Запад" осуществляют надежный контроль всех районов освобожденного города Купянска. Попытки штурмовых "двоек" ВСУ просочиться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района пресекаются. Противник в ходе атак ежедневно несет значительные потери в живой силе", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.