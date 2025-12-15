Средства ПВО сбили за сутки 545 беспилотников ВСУ

Противник также потерял оперативно-тактическую ракету "Гром-2"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 545 беспилотников самолетного типа и оперативно-тактическую ракету "Гром-2" ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 182 беспилотных летательных аппарата, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 546 танков и других боевых бронированных машин, 1 631 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 915 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 076 единиц специальной военной автомобильной техники.