Более 1 тыс. жителей Каменки-Днепровской остались без света из-за удара ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил об опасности повторных ударов

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение города Каменка-Днепровская нарушено из-за атаки ВСУ, без света остались свыше 1 тыс. жителей. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки со стороны ВСУ нарушено штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская. Без электроснабжения остались 1 152 абонента", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий предупредил об опасности повторных ударов со стороны ВСУ.