В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены три мирных жителя

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали территорию Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчине со множественными осколочными ранениями ног оказана необходимая помощь в Грайворонской ЦРБ. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Также в селе Глотово в результате атаки беспилотника на движущийся легковой автомобиль ранены супруги. Мужчине и женщине с минно-взрывными травмами, а также различными осколочными ранениями оказана помощь в Грайворонской ЦРБ. Для дальнейшего лечения они направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль также посечен.

В оперштабе добавили, что в селе Гора-Подол из-за удара дрона повреждены остекление частного дома и легковой автомобиль. В Санково повреждена хозпостройка, посечен забор частного домовладения, также повреждения получил легковой автомобиль.

Кроме того, в Валуйском округе на участке дороги Казинка - Борки FPV-дрон атаковал автомобиль - транспортное средство уничтожено огнем. В хуторе Леоновка при детонации FPV-дрона выбило окно в частном доме. Информация о последствиях уточняется.