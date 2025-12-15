У Купянска-Узлового техника ВСУ подорвалась на сброшенных ВС РФ минах

Как отметили в Минобороны, минные заграждения были установлены дистанционным способом в районах повышенной активности противника

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Военная техника ВСУ подорвалась на минных заграждениях, установленных дистанционно подразделениями воздушного минирования группировки войск "Запад" в районе поселка Купянск-Узловой Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Украинская военная техника подорвалась на минных заграждениях, выставленных в районе населенного пункта Купянск-Узловой. На кадрах объективного контроля видны машины подвоза, прицепы и бронеавтомобили, квадроциклы, которые украинские боевики использовали для подвоза на передовые позиции боеприпасов и продуктов питания, ротации и эвакуации личного состава", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что минные заграждения на дорогах были установлены дистанционным способом в районах повышенной активности ВСУ группами воздушного минирования подразделения войск беспилотных систем в составе Берлинской отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Запад".