Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию подразделений ВСУ в Сумской области

Бойцы "Севера" уничтожили пикапы ВСУ и квадроцикл противника

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки войск "Север" сорвали ротацию личного состава и подвоз материально-технических средств подразделениям ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате боевой работы расчетов беспилотных систем группировки войск "Север", которые применяют FPV-дроны на оптоволоконном управлении, уничтожены пикапы ВСУ и квадроцикл, задействованные в ротации личного состава и подвозе материально-технических средств в Сумской области", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты с ювелирной точностью поражают технику и живую силу противника благодаря бесперебойной передаче видеосигнала и высокого качества изображения.

В Минобороны подчеркнули, что методичное поражение средств передвижения и доставки снабжения подразделений ВСУ существенно снижает боевые возможности украинских формирований, действующих на линии боевого соприкосновения в Сумской области.