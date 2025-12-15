На окраинах Юбилейного района в Купянске заблокировали три группы ВСУ

Идет их ликвидация, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Леонид Шаров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. ВС РФ вечером на окраинах района Юбилейный в Купянске заблокировали три малочисленные группы ВСУ от двух до шести военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Леонид Шаров.

"Вечером 15 декабря на окраинах района Юбилейный заблокированы три малочисленные группы ВСУ от двух до шести военнослужащих. Идет их ликвидация", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.