Военнослужащая "Ахмата" рассказала о следах преступлений ВСУ в Мариуполе

По словам Натальи Максимус, в мариупольском аэропорту ВС РФ нашли кандалы со следами крови тех, кого пытали украинские боевики

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Военнослужащая подразделения спецназа "Ахмат" Наталья Максимус с позывным Волчья мать рассказала ТАСС о преступлениях киевского режима, свидетельства которых она увидела в так называемой "библиотеке" на территории аэропорта освобождаемого Мариуполя. Среди этих свидетельств были кандалы, с которых она смывала кровь после пыток "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ).

"Возле этого стенда мы стоим потому, что здесь лежит один артефакт. Это кандалы из мариупольского аэропорта, из той самой "библиотеки", где пытали людей, мирных жителей Мариуполя, пытали наших ребят из ополчения, то есть всех неугодных. <…> Они были в крови, мы их отмывали", - сказала она корреспонденту на экспозиции, организованной по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в Доме прав человека.

Максимус объяснила, почему мариупольскую тюрьму, в которой СБУ держала пленных ополченцев и несогласных с киевским режимом, называли "библиотекой". "[Пленных] "читали", как книгу. Почему это библиотека? Потому что там людей пытали до последнего, чтобы их "прочитать". Узнать информацию необходимую и так далее. То есть человек - это книга", - рассказала военнослужащая.