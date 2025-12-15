Группировка "Юг" за сутки уничтожила семь пунктов управления БПЛА ВСУ

Также противник потерял девять антенн связи, наземный робототехнический комплекс, пять блиндажей и три ретранслятора

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск девять антенн связи и семь пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены девять антенн связи, наземный робототехнический комплекс, пять блиндажей ВСУ, три ретранслятора и семь пунктов управления беспилотной авиацией противника", - сказал Астафьев.