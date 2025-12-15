В ДНР заявили о больших потерях ВСУ при попытках прорвать окружение Димитрова

Операция по прорыву кольца у них фактически не удалась, сказал советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. ВС РФ отразили попытки ВСУ прорвать окружение Димитрова в ДНР, враг понес большие потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"Они [ВСУ] пробовали сосредоточиться в городе, в северной части, пробовали севернее Светлого пробиться буквально вот недавно, но у них опять такой серьезный провал, большие потери. То есть операция по прорыву кольца у них фактически не удалась", - сказал Кимаковский.