В ДНР заявили о больших потерях ВСУ при попытках прорвать окружение Димитрова
Редакция сайта ТАСС
09:56
ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. ВС РФ отразили попытки ВСУ прорвать окружение Димитрова в ДНР, враг понес большие потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Они [ВСУ] пробовали сосредоточиться в городе, в северной части, пробовали севернее Светлого пробиться буквально вот недавно, но у них опять такой серьезный провал, большие потери. То есть операция по прорыву кольца у них фактически не удалась", - сказал Кимаковский.