ТАСС: комбригу ВСУ приказали любой ценой вернуть позиции в Харьковской области

Как рассказали в российских силовых структурах, в противном случае Виталию Поповичу грозит снятие с должности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ поставило задачу новому комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады Виталию Поповичу под угрозой снятия с должности вернуть позиции на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении новому командиру 57-й отдельной мотопехотной бригады Виталию Поповичу командованием ВСУ поставлена задача активизировать штурмовые действия под угрозой снятия с должности и любой ценой вернуть утраченные позиции. Для этого в его распоряжение передана часть личного состава 58-й отдельной мотопехотной бригады", - сказал собеседник агентства.

Ранее Попович поручал медийной службе бригады дезинформировать население, создавая в интернете иллюзию контроля над Волчанском.

Силовики 27 ноября сообщали ТАСС, что подполковник Попович с позывным Ветер стал новым командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он известен тем, что в качестве командира роты во время АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) в 2016 году допустил потерю карт с расположением своего подразделения.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что командование ВСУ сняло с должности за провальное руководство войсками в Харьковской области командира 57-й бригады Евгения Солодаева - друга экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Волчанск в Харьковской области освобожден от ВСУ. Все административные здания и важные объекты находятся под контролем военнослужащих группировки войск "Север".