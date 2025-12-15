Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленные позиции ВСУ в Харьковской области

Удар был нанесен термобарическими боеприпасами, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" Северной группировки войск уничтожил укрепленные позиции украинских подразделений в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения РХБЗ группировки войск "Север" уничтожил замаскированные укрепленные позиции ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился термобарическими боеприпасами, а после выполнения боевой задачи экипаж в кратчайшее время сменил позицию и оперативно перезарядил установку.