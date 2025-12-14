Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
21:54
обновлено 22:36
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Белгород подвергся ракетному удару со стороны ВСУ, из-за которого повреждена инфраструктура.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Он уточнил, что в результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Ликвидацией последствий занимаются аварийные и экстренные службы.
Кроме того, в результате обстрела выбиты стекла в шести многоквартирных и одном частном доме.