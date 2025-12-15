ТАСС: в Запорожской области ликвидировали идейного нациста

Командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ Александр Шараевский участвовал в подавлении протестов активистов "антимайдана" в Мариуполе в 2014 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Командир разведывательной роты ВСУ подполковник Александр Шараевский был ликвидирован в Запорожской области. Он был известен своей приверженностью нацистской идеологии, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ подполковник Шараевский Александр Михайлович (1978 г. р.) уничтожен российской армией в Запорожской области. Шараевский был идейным бандеровцем и участвовал в подавлении протестов активистов "антимайдана" в Мариуполе в 2014. Он был в составе колонны БМП, которая напролом въехала в баррикады протестующих", - рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур отметил, что личный состав бригады, в которую входит рота Шараевского, разбросан по всем участкам фронта, в том числе в Харьковской области. "Там они запомнились большим числом отказников и дезертиров", - добавил он.