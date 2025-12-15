Командир Красава: после потери Варваровки ВСУ отступают за реку Гайчур

Речь о подразделениях, принимавших участие в боях за населенный пункт, уточнил военнослужащий ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Украинские подразделения после потери Варваровки Запорожской области отступают за реку Гайчур. Как рассказал ТАСС командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным Красава, речь идет о подразделениях, принимавших участие в боях за населенный пункт.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Они [ВСУ] отступают за реку Гайчур, надеются, что мы через нее не перейдем, спасаются таким вот образом", - рассказал военнослужащий.

Об освобождении Варваровки в Запорожской области стало известно 14 декабря.