Подразделение лейтенанта Бутина без потерь зачистило опорный пункт ВСУ

Действия военного помогли нанести противнику ощутимые потери в личном составе и технике

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Штурмовое подразделение под командованием лейтенанта Константина Бутина без потерь среди личного состава зачистило опорный пункт ВСУ, несмотря на непрерывное огневое воздействие. О подвиге рассказали в Минобороны России.

Бутин руководил штурмом позиций ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. "Подразделения под командованием Константина действовали в условиях непрерывного огневого воздействия со стороны противника, в том числе применения беспилотных летательных аппаратов. В ходе выполнения задачи лейтенант Бутин грамотно организовал захват позиций, благодаря чему опорный пункт противника был зачищен без потерь среди личного состава", - рассказали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что благодаря боевому опыту и профессионализму лейтенанта были созданы условия, позволившие выбить противника с занимаемых позиций и удержать их, а также нанести ВСУ ощутимые потери в личном составе и технике.

В министерстве также рассказали о подвиге рядового Степана Шафранова. Он получил задачу организовать эвакуацию военнослужащих из одного из населенных пунктов ДНР.

"В ходе выполнения задачи эвакуационный автомобиль Степана оказался под шквальным огнем противника и атаками вражеских FPV-дронов. Рядовой Шафранов, умело маневрируя под огнем противника, используя рельеф местности, свернул в лесополосу и смог уйти от преследования дронов. Добравшись до места, он отдал приказ об оказании первой помощи и погрузке раненых военнослужащих в автомобиль. Обозначив водителю запасной маршрут, Степан, поддерживая стабильное состояние пострадавших, успешно доставил их в госпиталь", - отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря решительным и профессиональным действиям рядового раненые военнослужащие были оперативно доставлены в безопасное место, откуда позже их эвакуировали.