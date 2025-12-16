Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

ВСУ за минувшие сутки совершили четыре атаки на территорию ДНР, ранения получили два мирных жителя, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Штурмовое подразделение под командованием лейтенанта Константина Бутина без потерь среди личного состава зачистило опорный пункт ВСУ, несмотря на непрерывное огневое воздействие.

Президент США Дональд Трамп признал, что Украина уже потеряла часть своей территории.

