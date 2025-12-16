Боец Егерь: ВС РФ продвигаются в районе Гуляйполя

Продвижение идет с подавлением огневых точек противника

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом заявил штурмовик с позывным Егерь в видео, предоставленном Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск "Восток" ведут активные штурмовые действия в Запорожской области в районе Гуляйполя. Продвижение осуществляется с подавлением огневых точек противника и последовательным давлением на его оборону, что позволяет развивать успех на смежных участках.

"Продвижение идет, двигаемся, не стоим на месте. Зашли южнее, соседние подразделения немного в стороне, они тоже давят. Как только продавят - фронт у них [ВСУ] посыпется. Воздух сейчас сильно "грязный", если бы был чище, взяли бы быстрее. Но все равно возьмем быстро. Победа будет за нами", - сообщил Егерь.

В Минобороны указали, что штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять поставленные задачи и ведут последовательные действия по освобождению Гуляйполя.