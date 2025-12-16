ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 32 блиндажа

Бойцы группировки также уничтожили 11 пунктов управления беспилотной авиацией противника

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 32 блиндажа, 7 наземных робототехнических комплексов и 11 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, северском и константиновском направлениях уничтожено 14 антенн связи, семь наземных робототехнических комплексов, 32 блиндажа ВСУ, 11 пунктов управления и 13 антенн БПЛА противника. Сбито семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе два R-18 ("Баба-яга" - прим. ТАСС)", - сказал Астафьев.