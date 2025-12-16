Расчет ТОС-1А уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударом реактивных термобарических снарядов уничтожили опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что скопление живой силы противника на укрепленных позициях обнаружили операторы подразделения войск беспилотных систем. В ходе боевой работы военнослужащие с помощью тепловизоров обнаружили тяжелый коптер ВСУ, отследили его перемещение и успешно уничтожили его, о чем доложили командиру группы. После этого расчет ТОС-1А "Солнцепек" начал движение с группой прикрытия на огневую позицию. После развертывания боевой машины расчет выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.

Кроме того, расчет войск беспилотных систем в составе отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр", с учетом ударного беспилотника "Молния-2", точечными ударами уничтожил опорный пункт вместе с живой силой формирований ВСУ в районе населенного пункта Димитров на красноармейском направлении.

Также на красноармейском направлении снайперы мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" прикрыли наземные подразделения от беспилотников ВСУ в освобожденных населенных пунктах.