В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала еще одна супружеская пара

Пострадавшим оказывают помощь

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Супружеская пара пострадала при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в Белгородском округе. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Два мирных жителя ранены при атаке вражеского дрона в Белгородском округе. На участке автодороги Устинка - Ясные Зори FPV-дрон атаковал автомобиль", - написали в оперштабе.

Женщину в тяжелом состоянии с рваной раной плеча, баротравмой и ожогами лица доставили в Октябрьскую больницу. Ее муж получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, шеи и кистей рук, глава администрации Яснозоренского сельского поселения доставил его в местную амбулаторию, медики оказывают всю необходимую помощь.

Отмечается, что в результате атаки беспилотника повреждена машина.

Ранее 16 декабря пострадала еще одна супружеская пара от удара БПЛА в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. Пострадавшим оказывается помощь в городской больнице.