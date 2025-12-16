ВС РФ за сутки зачистили от ВСУ 120 зданий в Димитрове в ДНР

Продолжается зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике от разрозненных формирований ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки зачистили от украинских подразделений 120 зданий в населенном пункте Димитров (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова в Донецкой Народной Республике и освободили 120 зданий. Продолжается зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике от разрозненных формирований ВСУ", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в районе населенного пункта Родинское (ДНР) отражены две атаки подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции.