Депутат Барбашов: участие наемников в конфликте не оправдало ожиданий Киева

Депутат Херсонской областной думы считает, что идея существования интернациональных легионов в составе украинских вооруженных формирований себя изжила

ГЕНИЧЕСК, 16 декабря. /ТАСС/. Привлечение иностранных наемников на Украину для участия в конфликте против России не оправдало ожиданий киевского режима. Об этом ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя новость о ликвидации интернациональных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ.

"Ожидания наемников и украинских властей от участия иностранцев в войне не оправдались. Характер войны не позволяет проявить себя и свои тактические навыки даже высококвалифицированным специалистам военного дела. Основная роль в деле поражения противника перешла к беспилотным системам, и платить большие деньги за формальное участие иностранцев в войне стало невыгодно", - сказал он.

Барбашов отметил, что сама идея существования интернациональных легионов в составе украинских вооруженных формирований себя изжила.

"С самого начала СВО такие подразделения создавались в качестве приманки для иностранных наемников. Идея поохотиться на русских популяризировалась в кругах приверженцев крайне правых течений в Европе и мире, многие из них рассматривали участие в войне как развлекательную прогулку. Затем конфликт на Украине стал источником заработка для маргиналов из Латинской Америки", - уточнил депутат.

13 декабря стало известно о планах украинского командования расформировать до конца 2025 года интернациональные легионы, которые с начала конфликта на Украине создавались в составе ВСУ.