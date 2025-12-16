Депутат Барбашов: оставшихся на Украине наемников "спрячут" от уничтожения ВС РФ

Депутат Херсонской областной думы отметил, что пункты дислокации наемников являются приоритетными целями для российской армии

ГЕНИЧЕСК, 16 декабря. /ТАСС/. Иностранных наемников, изъявивших желание остаться на Украине после расформирования интернациональных легионов, распределят между подразделениями ВСУ так, чтобы уберечь от уничтожения российскими военными. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"Целесообразность существования интернациональных легионов исчерпана. Желающих остаться распределят между обычными подразделениями ВСУ, что позволит их "спрятать" от приоритетного уничтожения российской армией. Большая же их часть, отслужившая обязательный полугодовой контракт, вероятнее всего, покинет Украину. Участие в конфликте с высокой вероятностью гибели, а особенно, в фазе агонии военной структуры, не привлекательно для наемников", - сказал он.

Барбашов подчеркнул, что пункты дислокации наемников являются для ВС РФ приоритетными целями, что сказывается на снижении потока желающих иностранцев участвовать в конфликте.

"В настоящее время Украина испытывает острую потребность в одноразовых штурмовиках, дешевой расходной пехоте, способной хоть немного замедлить наступление российской армии самим фактом присутствия или отчаянными контратаками в "серой зоне". Иностранные наемники к таким миссиям с высокой степенью риска вряд ли готовы, так как вероятность выжить в них минимальна", - отметил депутат.

13 декабря стало известно о планах украинского командования расформировать до конца 2025 года интернациональные легионы, которые с начала конфликта на Украине создавались в составе ВСУ.