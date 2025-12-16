Средства ПВО сбили за сутки 180 беспилотников ВСУ

Они были самолетного типа

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 180 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 беспилотных летательных аппарата, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 562 танка и других боевых бронированных машин, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 167 единиц специальной военной автомобильной техники.